Радбез ООН підтримав проведення незалежного розслідування подій в Алеппо

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейн, повідомляє Reuters.

За його словами, облога і бомбардування Алеппо в Сирії є "злочином історичних масштабів", які спричинили тяжкі втрати серед цивільного населення й рівнозначні воєнним злочинам.

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Як зазначається, Раад аль Хусейн не вказав конкретно на Росію, чиї військові літаки тижнями наносили авіаудари по Алеппо разом з сирійськими військово-повітряними силами, але натяк був зрозумілим.

"Озброєні опозиційні групи продовжують обстрілювати райони проживання мирного населення західної частини Алеппо мінометними та іншими снарядами, але безладні авіаудари сил уряду та їх союзників у східній частині міста спровокували переважну більшість жертв серед мирного населення", - зазначив він.

Такі порушення складають воєнні злочини, і, якщо є намір здійснити їх в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, вони становлять злочини проти людяності, сказав Раад аль Хусейн.

Раад аль Хусейн закликав держави відкласти в сторону свої розбіжності і передати ситуацію в Міжнародний кримінальний суд.

Як відомо, Росія і ВПС режиму Асада регулярно завдають авіаударів по Алеппо, що знаходиться під контролем повстанців.

З 20 жовтня Росія і Сирія погодилися робити "гуманітарні паузи" в бомбардуваннях Алеппо - з 8 ранку до 19 вечора, щоб дати можливість хворим і пораненим, мирним жителям, а також повстанцям покинути місто.