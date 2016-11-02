Кривава перестрілка в Алмати: одного з терористів засудили до смертної кари

Про це повідомляється на сайті Алматинського міського суду.

Кулекбаєва визнано винним у скоєнні терористичного акту в м. Алмати 18 липня 2016 року, в ході якого ним вчинено умисне вбивство 10 осіб і замах на життя 6 осіб.

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Крім цього, Кулекбаєва і п'ятьох його спільників визнано винними у скоєнні розбійного нападу, злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, та інших злочинних діянь, що сталися в період 2014-2016 років.

Співучасників Кулекбаєва засуджено до різних строків позбавлення волі.

У суді наголосили, що указом президента Республіки Казахстан (РК) від 17 грудня 2003 року № 1251 запроваджено мораторій на виконання смертної кари, тому виконання вироку призупиняється.

Як повідомлялося, 18 червня в Алмати було скоєно напад на співробітників Алмалінського районного управління внутрішніх справ і департаменту Комітету національної безпеки РК.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав напад терористичним актом. Поліція оголосила про проведення в Алмати антитерористичної операції, у місті було запроваджено червоний рівень терористичної небезпеки.

В результаті нападів загинули 10 осіб, з них 8 – співробітники правоохоронних органів.