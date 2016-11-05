Штурм Мосула: іракська армія взяла під контроль передмістя на півдні

Військові іракської армії в суботу, 5 листопада, звільнили місто Хаммам аль-Аліл, що розташовано за 15 кілометрів на південь від Мосула. За словами глави іракської поліції Раєда Чакера, місто на даний момент перебуває під повним контролем військових, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Читайте такожВ Іраку авто з біженцями з Мосула підірвалося на мінах: 18 загиблих

"Іракський прапор було піднято над урядовими будівлями міста", - цитує слова Чакера. Як повідомляється, Хаммам аль-Аліл є головним містом на південь від Мосула уздовж річки Тигр, що є однією з ліній наступу іракських сил на місто.

Як повідомляв УНІАН, війська контртерористичної служби Іраку звільнили шість районів східної частини Мосула від бойовиків «Ісламської держави».