Штурм Мосула: іракська армія взяла під контроль передмістя на півдні

22:39, 05 листопада 2016
Світ
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Після встановлення контролю над східними районами Мосула іракська армія просунулась також і на південь від утримуваного бойовиками ІД міста. Водночас число біженців зі звільнених районів Мосула продовжує зростати.

Штурм Мосула. Скриншот видео / AP

Військові іракської армії в суботу, 5 листопада, звільнили місто Хаммам аль-Аліл, що розташовано за 15 кілометрів на південь від Мосула. За словами глави іракської поліції Раєда Чакера, місто на даний момент перебуває під повним контролем військових, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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"Іракський прапор було піднято над урядовими будівлями міста", - цитує слова Чакера. Як повідомляється, Хаммам аль-Аліл є головним містом на південь від Мосула уздовж річки Тигр, що є однією з ліній наступу іракських сил на місто.

Як повідомляв УНІАН, війська контртерористичної служби Іраку звільнили шість районів східної частини Мосула від бойовиків «Ісламської держави».

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