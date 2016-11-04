Битва за Мосул: Іракські війська звільнили від ІДІЛ шість районів міста – Reuters

Про йдеться в заяві військових в п'ятницю, передає Reuters.

Повідомляється, що іракські сили захопили околиці Малаєн, Самах, Хадра, Каркуклі, Кудс і Карама.

Вони підняли іракський прапор над будівлями в цих районах, і завдали тяжких втрат бойовиків, говориться в заяві.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, посилаючись на дані західних спецслужб, заявив, що лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді залишив іракський Мосул.

2 листопада речник Контртерористичної служби Іраку Сабаха Аль-Нумана повідомив, що Іракська армія прорвала лінію фронту у Мосулі, не зазнавши втрат.