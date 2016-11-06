Нагірний Карабах змінить назву на Республіку Арцах - ЗМІ

Це випливає з проекту нової конституції, передає телеканал «Дождь» з посиланням на Громадське телебачення НКР.

Про зміни в ефірі Громадського телебачення НКР розповів голова парламенту НКР Ашот Гулян.

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«Буде вже не конституція Нагірно-Карабаської Республіки, а Республіки Арцах. Це означає, що суб'єкт у конституції змінюється, і здійсниться те, про що ми говорили продовж років - ми повернемося до нашої історичної, справжньої назви, що знайде своє відображення у першій же статті нової конституції», - сказав спікер.

Він додав, що новий проект конституції передбачає президентську, централізовану форму правління. Зараз у невизнаній республіці діє напівпрезидентська форма.

Влада НКР опублікує проект нової конституції наступного тижня. Після цього в республіці пройдуть публічні дискусії. Громадські обговорення завершаться наприкінці листопада. Після цього проект передадуть президенту республіки на затвердження.

Назви Нагірно-Карабаська республіка і республіка Арцах тотожні згідно з чинною конституцією. Арцах - це стародавня вірменська назва Карабаху.

***Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 в районі розгорнулися повномасштабні воєнні дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з однієї сторони, і Азербайджаном з іншої було укладено Бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

Останній раз ситуація загострилася в квітні 2016 року, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у порушенні перемир'я. Тоді в результаті перестрілки на кордоні загинули як мінімум кілька десятків людей.