Штурм Мосула: з початку операції місто залишили 42 тисячі осіб (фоторепортаж)
Майже 42 тисячі осіб були змушені залишити свої домівки з моменту початку операції по звільненню іракського Мосула від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
"На даний момент 6 тисяч 988 сімей (41 тисяча 988 чоловік) були переміщені в результаті триваючої операції в районі Мосула, яка розпочалася 17 жовтня 2016 року", — повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційний сайт місії Міжнародної організації з міграції в Іраку.
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Згідно з повідомленням, більшість переселенців знаходяться в таборах і пунктах екстреного розміщення.
Операція по звільненню Мосул на півночі Іраку від бойовиків ІД, які захопили місто в 2014 році, триває з 17 жовтня. У ній беруть участь іракські військові, місцеве ополчення, курдські формування пешмерга, а також ВПС міжнародної коаліції на чолі з США.