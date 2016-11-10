НАТО розпочало нову військово-морську операцію в Середземному морі
00:04, 10 листопада 2016Світ
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Війська НАТО в середу, 9 листопада 2016 року, почали нову військово-морську операцію Guardian Sea в Середземному морі.
НАТО розпочало нову військово-морську операцію в Середземному морі / nato.int
Операція проводиться для моніторингу ситуації в Середземному морі, боротьби з тероризмом і зміцнення військово-морських сил НАТО, передає РБК-Україна.
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"В рамках операції Guardian Sea кораблі НАТО будуть проводити заходи по спостереженню, боротьбі з тероризмом і зміцненню потенціалу регіональних військово-морських сил", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією НАТО переведе сотні тисяч військових на посилений режим несення служби.
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