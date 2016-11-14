У Трампа спростували заяви Москви про контакти з його штабом

В інтерв'ю CNN у неділю, 13 листопада, Джуліані сказав, що йому невідомо, про будь-які подібні контактах.

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"Я не знаю про такі контакти з російським урядом. Я був дуже глибоко залучений в кампанію - я був з Дональдом Трампом вдень і вночі протягом близько 100 днів... Якщо це десь відбувається, то там, де я цього не бачу", - зазначив радник Трампа.

У той же час він розповів, що в першу чергу хоче підсилити військовий потенціал США: збільшити контингент з 420 тисяч військових до 550 тисяч, кількість батальйонів морських піхотинців – з 27 до 36, кількість військових кораблів має зрости до 350, а сучасних літаків – до 1200.

"Він (Трамп – ред.) готовий до мирних переговорів, але на сильних позиціях, а не на скороченні армії", - додав Джуліані.

Нагадаємо, раніше інтерв'ю Associated Press прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час президентської гонки в США Москва підтримувала контакти зі штабами обох суперників — Хілларі Клінтон і Дональда Трампа.

Пєсков охарактеризував ці контакти як "цілком природні, цілком нормальні". "І наші експерти, наші фахівці з США, з міжнародних справ... Вони, звичайно, постійно розмовляють зі своїми колегами тут, у тому числі з групи Трампа", - розповів Пєсков.

Також заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що зовнішньополітичне відомство контактувало з командою Трампа в ході передвиборної кампанії. Він вказав, що входять в найближче оточення нового президента люди завжди були на виду і займали дуже відповідальні посади.

"Не скажу, що всі, але цілий ряд із них підтримували контакти з російськими представниками", - заявив дипломат. При цьому Рябков зазначав, що "позиції, які озвучували представники кампанії Трампа і люди з його оточення щодо Росії, досить жорсткі". "Ми не бачили ніяких підстав для того, щоб якось відходити від своєї оцінки, що в США на етапі передвиборної боротьби склався, по суті справи, двопартійний консенсус на антиросійській основі", - розповів він.

При цьому вже в понеділок, 14 листопада, Пєсков спростував повідомлення про контакти Кремля з Трампом.

У Москві неодноразово заперечували наявність можливості вплинути на результати виборів президента США. Путін наприкінці жовтня назвав "повною маячнею і нісенітницею" заяви про те, що Трампа можна розглядати як російського фаворита в цій гонці. Путін припустив, що Трамп представляє інтереси простих людей, "тієї частини суспільства, яка втомилася від еліт у владі".