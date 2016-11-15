"Не бачу зв'язку": Пєсков назвав абсурдом можливість відставки уряду РФ через затримання міністра економіки

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Не бачу зв'язку. Йдеться про персональні звинувачення, які не є самі по собі визнанням того чи іншого міністра або просто фізичної особи корупціонером чи в чомусь винному. Тим абсурдніше говорити в даному випадку про колективну відповідальність», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи є затримання одного з міністрів достатнім приводом для відставки всього уряду.

За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв обмінювалися інформацією щодо розслідування справи Улюкаєва до моменту арешту.

Також він повідомив, що йому невідомо про те, щоб Путін самостійно або за поданням голови уряду приймав рішення про відставку Улюкаєва.

«Мені невідомо, щоб президент Путін приймав таке рішення про відставку чи самостійно, чи за поданням голови уряду. Поки що мені про це не відомо», — сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи буде Улюкаєва відправлено у відставку зі своєї посади, і хто може бути призначений на його місце.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Слідчий комітет РФ повідомив про затримання за хабар у розмірі 2 млн дол. міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Кримінальну справу щодо нього порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.6 ст.290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі). «Йдеться про вимагання хабара з боку Улюкаєва», - уточнили в Слідкомі РФ.

Обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаєвим 14 листопада 2016 року 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дала змогу ПАТ «НК «Роснефть» здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть» у розмірі 50%.