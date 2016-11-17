У Сирії пролунав вибух поблизу кордону з Туреччиною: щонайменше 10 людей загинули

У Сирії в місті Аазаз поблизу кордону з Туреччиною вибухнув замінований автомобіль. Про це з посиланням на правозахисників та представників сирійської опозиції повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що від вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше 10 осіб, десятки людей отримали поранення.

"Принаймні 10 осіб загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в четвер навпроти будівлі, що належить повстанському угрупованню в північному сирійському місті Аазаз поблизу кордону з Туреччиною", – цитує агенція повідомлення Сирійської центру зі спостереження за дотриманням прав людини.

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За словами представників угруповання, якому належить будівля, кількість загиблих перевищує 25 осіб.

Нагадаємо, вчора, 16 листопада, у східній частині сирійського міста Алеппо під удари авіації сил Асада потрапила дитяча лікарня.

"Жахливий день для дитячої лікарні. Я і мої співробітники й усі хворі в підвалі намагаємося захистити наших пацієнтів. Ми не можемо залишити підвал, бо літаки все ще небі", – повідомив головний лікар доктор Хатема.

Окрім дитячої лікарні під авіаудари потрапив також і банк крові. Повідомлялося, що серед загиблих в Алеппо протягом останньої доби мирних мешканців було щонайменше двоє дітей.