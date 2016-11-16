У Алеппо авіація нанесла удари по дитячій лікарні та банку крові

У східній частині сирійського міста Алеппо під удари авіації сил Асада потрапила дитяча лікарня. Про це повідомляє The Guardian.

"Жахливий день для дитячої лікарні. Я і мої співробітники й усі хворі в підвалі намагаємося захистити наших пацієнтів. Ми не можемо залишити підвал, бо літаки все ще небі", – цитує видання повідомлення головного лікаря доктора Хатема.

Окрім дитячої лікарні під авіаудари потрапив також і банк крові.

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Повідомляється, що серед загиблих в Алеппо протягом останньої доби мирних мешканців було щонайменше двоє дітей.

За інформацією Незалежної асоціації лікарів, дитяча лікарня стала вже шостим медичним центром, який потрапив від удари з повітря, що їх завдає режим Асада та російська авіація по східним районам Алеппо.

Нагадаємо, минулої доби під Алеппо розбомбили три лікарні. За даними правозахисників, щонайменше одна людина загинула в результаті ударів по селі Авайджел, який утримують повстанці. Читайте також Міноборони РФ показало, як авіацію "Адмірала Кузнєцова" готують до атаки на Алеппо (відео) Напередодні руйнування отримали лікарні в передмісті Алеппо - Атаребе і Кафрнахе. Деякі пацієнти були перевезені в Авайджел, де знову потрапили під бомбардування.

Як повідомляв УНІАН раніше, за кілька годин після розмови з Путіна з Дональдом Трампом Росія відновила бомбардування Сирії. За даними активістів, синхронно з початком "масштабної операції" РФ удари по Алеппо почала авіація Асада.