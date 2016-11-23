Причиною катастрофи МіГ-29 стало небажання командування повідомляти про неполадки на палубі "Адмірала Кузнєцова" – ЗМІ

За наявною інформацією, літак використав запас палива, пише Лента.ру з посиланням на джерело в силових структурах РФ.

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«Обрив троса фінішера і затримка з усуненням несправності стала відправною точкою подій. Льотчик був вимушений катапультуватись після використання палива, так як командування не хотіло відправляти літак на запасний аеродром, сподіваючись на швидке усунення поломки на палубі корабля. Якщо б він сів на Хмеймім, а тим більше на Кіпрі, то про подію довелося б доповідати і отримувати стягнення», — повідомив співрозмовник.

За словами фахівця, такий розвиток ситуації призвів до того, що в результаті літак використав незнижуваний запас палива і льотчику довелося катапультуватися. «У підсумку доведеться звітувати за втрату винищувача ціною близько двох мільярдів рублів», — додало джерело.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в МіГ-29КР з російського важкого авіаносного ракетного крейсера "Адмірал Кузнєцов", який впав у Середземне море, під час польоту відмовили обидва двигуни, коли він не зміг сісти і "зайшов" на друге коло через порвані аерофінішери на борту авіаносця.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада стало відомо про катастрофу в Середземному морі МіГ-29К ВМФ Росії, що входить до складу ударної групи "Адмірала Кузнєцова".