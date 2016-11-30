Сирія звинуватила Ізраїль в авіаударі по передмістю Дамаска з території Лівану – Reuters
Сирійська армія заявляє, що ізраїльські літаки в середу вранці випустили дві ракети по місцевості на захід від столиці Дамаска.
Про це повідомило сирійське військове джерело, передає Reuters.
За словами співрозмовника агентства, ізраїльські літаки почали авіаудар на світанку, і ракети впали в області Сабура.
В результаті авіаудару, що здійснювався з повітряного простору Лівану, ніхто не постраждав, зазначило джерело.
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Атака була зроблена з метою "відволікти увагу від успіхів Сирійської Арабської армії", повідомило САНА з посиланням на військове джерело.
Безпосереднього коментаря Ізраїлю поки що не було.
Як повідомляв УНІАН, сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.