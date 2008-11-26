Німеччина відмовляється брати Україну до НАТО, без ПДЧ - поготів

Німеччина не підтримує плани США щодо швидкого прийняття України та Грузії до НАТО.

Як повідомляє «Німецька хвиля», міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЄР вважає, що «немає підстав» виходити за межі рішення саміту НАТО в Бухаресті.

Виступаючи сьогодні в німецькому Бундестазі, Ф.-В.ШТАЙНМАЄР сказав, що можна було б надати «підтримку» (Україні та Грузії), але ухвалені на квітневому саміті в Бухаресті рішення НАТО мають залишитися незмінними.

Вашингтон пропонує прийняти Україну та Грузії в НАТО без їхнього приєднання до Плану дій з набуття членства в Альянсі (ПДЧ). Як стало відомо сьогодні із джерел у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, підготовка до вступу має відбуватися в рамках комісій альянсу. У понеділок держсекретар США Кондоліза РАЙС поінформувала про таку ініціативу телефоном свого німецького колегу Ф.-В.ШТАЙНМАЄРА.

Як повідомляв УНІАН, напередодні посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявив, що Сполучені Штати вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним і шукають інші шляхи для надання можливості цим країнам вступи в Альянс.

У свою чергу, New York Times повідомила, що США розпочали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання ПДЧ й виконання багатьох вимог.

За даними видання, у вівторок заступник держсекретаря США Деніел ФРІД заявив у Вашингтоні, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО можуть обговорити питання вступу України та Грузії в Альянс через інші інструменти, а не шляхом отримання ПДЧ.

Франція, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Італія та ще чотири країни висловились проти цієї ідеї на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 25 листопада.

2-3 грудня у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч, на якій обговорять питання вступу України та Грузії в НАТО.