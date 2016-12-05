У Британії суд починає розгляд апеляції на рішення уряду про вихід з ЄС (фоторепортаж)

Верховний суд Великобританії 5 грудня починає слухання у справі щодо того, чи має право уряд країни оголошувати про вихід з Євросоюзу.

На думку позивачів, незгодних з рішенням про Brexit, таке доленосне для всієї країни рішення може ухвалювати лише парламент.

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Очікується, що слухання триватимуть чотири дні, проте рішення оголосять тільки на початку 2017 року.

Таким чином, рішення про вихід Британії із Євросоюзу можуть заблокувати.

Водночас біля будівлі суду вже зібралися протестувальники, які виступають проти виходу Британії з ЄС.

Зазначимо, що британський уряд вже оголосив про плани виходу з ЄС після того, як незначна більшість виборців проголосували за це на референдумі. Чиновники тепер повинні пояснити, чому вони вирішили діяти без згоди парламенту.