Батальйон "Вагнера" дістався до Кремля: командира російських найманців засікли на прийомі у Путіна (фото)

За даними офіційного сайту адміністрації, "на прийом запрошено понад 300 військових і цивільних осіб, які виявили особливу мужність і героїзм. Серед учасників заходу Герої Радянського Союзу, Герої Росії, повні кавалери ордена Слави і кавалери ордена Святого Георгія", пише Фонтанка.

Так, у сюжеті російського телеканалу можна побачити чоловіка середніх років, який сидить за столом ліворуч, на межі кадру. Ті, хто особисто знайомий з Уткіним, підтвердили: це він.

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Згідно з повідомленням, на відео не видно, якою нагородою відзначено Уткіна. Відомо, що на момент звільнення в запас зі збройних сил РФ звання Героя Радянського Союзу чи Росії він не мав, кавалером ордена Святого Георгія не був.

На святі також був помічений заступник Вагнера, 54-річний полковник поліції у відставці, ветеран міліцейського спецназу, в минулому – артилерист-десантник, ветеран Афганістану і кавалер двох орденів Червоної Зірки Андрій Трошев.

Герой Росії Трошев засвітився на відео ще одного російського телеканалу: на його цивільному піджаку, крім двох орденів Червоної Зірки та двох орденів Мужності – «Золота Зірка» Героя Росії і значок полум'яніючої гренади з двома мечами, який впізнати журналістам не вдалося.

Уточнити у героїв, за які заслуги їм присвоєні вищі державні відзнаки РФ, у журналістів не вийшло. У відкритому доступі указів Володимира Путіна про нагородження Дмитра Уткіна та Андрія Трошева немає.

Наскільки відомо, це перший «вихід у світ» ПВК Вагнера. До прийому 9 грудня 2016 року Кремль ніяк не коментував інформацію про Вагнера, його підрозділи в бойових діях і нагородження бійців з неформальної ПВК державними нагородами.

Як повідомляв УНІАН, офіційно батальйону "ПВК Вагнера" не існує, і єдиним доказом протилежного є державні нагороди РФ, які отримують його бійці.

Умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році. З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області.

Єдине документальне підтвердження існування неформального батальйону, що якимось чином визнається офіційними структурами, журналісти знайшли у документах за підписом президента Росії після того, як дізналися, що бійці отримують державні нагороди.