Після смерті Алексія ІІ активізуються процеси відокремлення УПЦ від РПЦ?

Після смерті Патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ в Україні активізуються процеси відокремлення Української православної церкви від Російської православної церкви.

Така думка власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив православний політолог, голова московського відділення «Союз православних громадян» Кирило ФРОЛОВ.

Заслугою патріарха експерт вважає збереження єдності РПЦ і УПЦ. «Не менш важливо, що українську церкву не вдалося відірвати від Московського патріархату», - вважає він.

«І лише закоренілий атеїст не може побачити Божого промислу в тому, що патріарх, який ледве стояв на ногах, приїхав в Україну, до Києва, щоб відсвяткувати зі своєю паствою 1020-річчя Хрещення Русі. Завдяки цьому візиту не вдалося розчленувати Російську православну церкву», - сказав К.ФРОЛОВ.

Кажучи про можливі варіанти розвитку подій після смерті патріарха, К.ФРОЛОВ висловив упевненість, що до проведення собору, де буде обрано нового патріарха, в Україні активізуються процеси з відокремлення УПЦ від РПЦ.

«Патріарх був стіною для українського патріархату. Зараз, у період змін, здійснюватиметься надзвичайно потужний тиск на український єпископат для відриву української церкви від російської», - вважає він.

При цьому антицерковні спроби здійснюватимуть не тільки в Україні. «І в Росії знову піднімуть голови ті антинаціональні сили, які хотіли б зробити церкву 12-м під`їздом якоїсь структури, відродити раду у справах релігій, влаштувати зіткнення між ієрархами і так далі», - сказав він.

Експерт висловив упевненість, що синод РПЦ самостійно вирішить, хто стане наступним патріархом. «Будь-які спроби бюрократичних структур, державних адміністрацій, різних держав - приречені. Церква достатньо сильна, щоб самостійно обрати патріарха», - сказав він.

Він також наголосив, що Алексій ІІ відновив Російську православну церкву з руїн, які залишилися після радянської влади.

Експерт пояснив, що Алексій ІІ після обрання його Патріархом Московським і всієї Русі 1991 року отримав важкий спадок. «Від радянської влади він одержав руїни, розорену і зруйновану церкву - зі зруйнованими системою освіти, з розгромленими начисто соціальними проектами, з колосальною роботою з розкладання церкви, з підготовкою партії до перетворення церкви на суто виконавчу структуру, без здійснення місіонерської діяльності. Плюс велика геополітична катастрофа ХХ століття – розпад Росії», - сказав К.ФРОЛОВ.

На його думку, отримавши такий спадок, через роки Алексій ІІ залишив своєму наступникові «велику, могутню сильну російську церкву». «Він відновив систему духовної освіти, запрацювали місіонерські та соціальні організми, органи церковної дипломатії на чолі з митрополитом Кирилом. При ньому були припинено всі спроби поставити церкву під державний контроль, відродивши раду у справах релігій», - вважає К.ФРОЛОВ.

Кажучи про досягнення церкви в міжнародних справах, К.ФРОЛОВ зазначив, що його заслугою є возз`єднання Російської закордонної церкви з РПЦ.

«Символічно, що одну з останніх літургій Алексій відслужив у соборі Російської закордонної церкви, тому що возз`єднання російської церкви - це і його найбільша заслуга», - сказав він.

За словами К.ФРОЛОВА, до того, як збереться синод, найвищою особою церкви стане найстарший за висвяченням архієрей, а саме Митрополит Крутицький і Коломенський ЮВЕНАЛІЙ (ПОЯРКОВ).

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ помер сьогодні, 5 грудня. Він був єпископом Російської православної церкви, а з 10 червня 1990 року - Патріархом Московським і всієї Русі, предстоятелем РПЦ. Дійсний член (академік) Російської академії освіти.

Завтра, 6 грудня, Священний синод РПЦ збирається на екстрене засідання в Москві у зв`язку з кончиною Алексія ІІ.

Сьогодні в інтерв`ю УНІАН прес-секретар предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) митрополита Київського Володимира (САБОДАНА) отець Георгій КОВАЛЕНКО пояснив, що найвищою особою Російської православної церкви після смерті її предстоятеля Алексія II стає старший за хіротонією (висвяченням) з архієреїв.

Зараз таким ієрархом є митрополит Київський Володимир.

На запитання, чи треба розуміти, що Блаженнійший Володимир справді керуватиме Російською церквою, Г.КОВАЛЕНКО відповів: «Після смерті патріарха його місце займає місценаглядач, який обирається Синодом. Завтра в Москві на синоді РПЦ, постійним членом якого є і Блаженнійший, і буде обрано місценаглядача...». За словами Г.КОВАЛЕНКА, «місце наглядача зазвичай обирають таємним голосуванням, хоча саму процедуру обрання визначать тут же синодом».