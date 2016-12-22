У США Сноудена звинувачують у контактах з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Звинувачення містяться у звіті комітету розвідки Палати представників, частина якого була оприлюднена 22 грудня. Але свідчення, які підтверджують звинувачення щодо комунікації Сноудена з російськими спецслужбами, залишаються засекреченими.

Читайте такожВерховний суд Норвегії не зміг гарантувати Сноудену невидачу його США

«Сноуден завдав серйозної школи національній безпеці, а більшість викрадених документів не мають нічого спільного з програмами щодо конфіденційності індивідуальних інтересів. Натомість вони стосуються військових, оборонних та розвідувальних програм, які є цікавими американським ворогам», – мовиться у звіті.

У документі наголошується, що з часу прибуття до Москви Сноуден мав регулярні контакти з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, Сноуден, який співпрацював у різні роки з американськими ЦРУ і АНБ, в 2013 році передав журналістам секретні документи, що доводили факт відстеження спецслужбами телефонних дзвінків пересічних громадян.

У США Сноудена звинувачують в крадіжці державного майна, незаконне використання інформації, що стосується національної оборони, а також у навмисному розголошення секретних даних.

Зараз він проживає в Росії, що надала йому притулок. При цьому Сноуден неодноразово заявляв, що хотів би коли-небудь повернутися на батьківщину.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Сноудена.