Путін про Смоленську катастрофу: ми зробили все, щоб розслідувати це, там і так все зрозуміло

14:25, 23 грудня 2016
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що "спекуляції" навколо катастрофи у 2010 році літака президента Польщі Леха Качиньського під Смоленськом потрібно припинити і не використовувати цю тему для нагнітання в російсько-польських відносинах.

Путін на прес-конференції 23 грудня / Фото REUTERS

Про це він заявив, відповідаючи на прес-конференції на питання польського журналіста, пише ТАСС.

"Потрібно припинити спекуляції на цей рахунок. Страшна трагедія", - сказав російський лідер. За його словами, він особисто читав розшифровку переговорів пілотів літака президента Польщі і людина, що зайшла до них в кабіну, вимагала посадити лайнер, незважаючи на заперечення льотчиків.

"Людина, що зайшла у кабіну пілотів , я вже забув, як його прізвище – там прізвище є конкретне, – вимагає посадки. Пілот відповідає: "Не можу, сідати не можна". На що людина з оточення президента, що увійшла до кабіни, говорить: "Я не можу це доповісти начальникові, давай роби що хочеш, сідай", - розповів Путін.

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"Ми зробили все, щоб розслідувати це. Не треба використовувати це для якогось нагнітання в міждержавних відносинах, там і так все зрозуміло. Якщо щось незрозуміло, нехай слідчі органи розбираються", - заявив Путін.

Він також пояснив, що уламки літака не передаються польській стороні, оскільки розслідування не завершено. "Дійсно, Слідчий комітет проводить розслідування, і до тих пір, поки воно закінчено, ці залишки літака їм (працівникам Слідчого комітету РФ – ред.) потрібні", - сказав він.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

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Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

Незабаром Польща відновила розслідування катастрофи.

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Теги: #Польща#катастрофа#Смоленськ#розслідування