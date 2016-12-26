Причинами катастрофи російського Ту-154 могли бути перевантаження або відмова техніки – ЗМІ

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє агентство «Інтерфакс».

"Свідчення й інші об'єктивні дані, отримані в ході розслідування, говорять про те, що літак не міг набрати висоту і з якоїсь причини - можливо, перевантаження аоб з технічної несправності - звалився в море", - сказав співрозмовник.

Він додав, що "на даному етапі версія теракту практично виключена". "Наявні матеріали об'єктивного характеру, в тому числі і свідчення очевидців, спростовують цю версію", - зазначило джерело.

За його словами, очевидці розповіли, що літак незвично довго летів низько, не набираючи висоту.

Таким чином, сказав співрозмовник агентства, пріоритетною версією стає технічна несправність. "Мова йде, швидше за все, про можливу поломку агрегатів, що відповідають за набір висоти, або недостатній тязі двигунів. При цьому не виключений людський фактор, який міг сприяти виникненню критичної ситуації", - підкреслило джерело.

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Торкаючись версії неякісного палива, він вказав на ту обставину, що "одночасно з літаком, що впав, в Сочинському аеропорту були заправлені й інші повітряні судна, які безаварійно і без проблем в цій частині здійснили свої польоти".

"Якби справа була в неякісному паливі, то напевно були б рекламації від інших кампаній, чиї літаки заправилися тим же паливом і не мали з цим проблем", - сказало джерело.

Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі.

На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя.