У Москві допитали подругу вбивці посла РФ в Туреччині – ЗМІ

Про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на газету Hurriyet.

За даними видання, деякий час жінка жила в Анкарі, де у неї були близькі стосунки з Алтинташем. Вона виїхала з Туреччини до замаху на Карлова.

Газета зазначає, що російські слідчі органи знайшли жінку та викликали на допит, на якому вона підтвердила, що деякий час спілкувалася з Алтинташем.

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Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був застрелений 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтынташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, і ти помреш!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.