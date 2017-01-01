Феєрверки, ілюмінація та посилені заходи безпеки: як світ зустрічав 2017 рік (фото)
03:30, 01 січня 2017Світ
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У світових столицях посилили охорону громадського порядку.
Новорічні святкування / REUTERS
У світі зустріли новий 2017 рік. Традиційно прийдешній рік святкували із феєрверками, новорічним освітленням та посиленими заходами безпеки.
Зокрема, в Іспанії поряд із людьми, які на вулицях міст святкували прихід нового року, порядок патрулювали правоохоронці у посилено режимі.
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Крім того, зважаючи на останні теракти у Європі, також у посилений режим роботи були переведені і правоохоронці у Північній Америці.
Однак, це не зіпсувало святкового настрою та не завадило подивитись новорічний феєрверк.
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