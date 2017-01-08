Помер 4-й президент Ірану Рафсанджані - ЗМІ

18:53, 08 січня 2017
Світ
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4-й президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, що був домінуючою фігурою в політиці країни з 1980 року, помер у віці 82 років.

Рафсанджані помер у віці 82 років / bintel.com.ua

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Зазначається, що Рафсанджані був доставлений в лікарню в неділю з проблемою серця.

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Він займав пост президента з 1989 по 1997 рік.

Рафсанджані очолював Раду із визначення політичної доцільності, яка намагається вирішити спори між парламентом і Радою вартових конституції.

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Теги: #Іран#президент#Рафсанджані