Помер 4-й президент Ірану Рафсанджані - ЗМІ

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Зазначається, що Рафсанджані був доставлений в лікарню в неділю з проблемою серця.

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Він займав пост президента з 1989 по 1997 рік.

Рафсанджані очолював Раду із визначення політичної доцільності, яка намагається вирішити спори між парламентом і Радою вартових конституції.