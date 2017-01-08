Помер 4-й президент Ірану Рафсанджані - ЗМІ
18:53, 08 січня 2017Світ
639 0
4-й президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, що був домінуючою фігурою в політиці країни з 1980 року, помер у віці 82 років.
Рафсанджані помер у віці 82 років / bintel.com.ua
Про це повідомляє «Бі-бі-сі».
Зазначається, що Рафсанджані був доставлений в лікарню в неділю з проблемою серця.
Читайте такожПомер колишній президент Португалії Маріу Суареш
Він займав пост президента з 1989 по 1997 рік.
Рафсанджані очолював Раду із визначення політичної доцільності, яка намагається вирішити спори між парламентом і Радою вартових конституції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter