WSJ: військові США звинувачують російських льотчиків у порушенні правил польотів над Сирією

При цьому, як повідомляє The Wall Street Journal, американські військові льотчики звинувачують російських у порушенні правил польотів, передає РБК.

«Вони рідко відповідають в ефірі, якщо взагалі відповідають. Вони рідко змінюють курс, якщо взагалі змінюють. Ми ухиляємося [від зіткнень]. Ми не знаємо, що вони бачать і чи бачать щось взагалі, ми не хочемо, щоб вони врізалися в кого-небудь із нас», - розповів виданню бригадний генерал Чарльз Коркоран, командир 380-го експедиційного авіаполку ВПС США, який сам бере участь у бойових вильотах.

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Крім того, американські пілоти розповіли, що російські військові літаки не вмикають розпізнавальні сигнали, «нехтуючи міжнародними протоколами», пише видання.

Підписана в жовтні 2015 року угода про безпеку польотів над Сирією ситуації не покращує, російські літаки і далі небезпечно зближуються з американськими, зазначають льотчики.

Як пише газета, високопосадовці Пентагону наполягають на підвищенні рівня комунікації і координації між збройними силами двох країн. Військові також вважають, що одним із завдань обраного президента Дональда Трампа стане підвищення рівня співпраці з Москвою в регіоні.