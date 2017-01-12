Москва вирішила виправдатися перед американськими ЗМІ після заяв про відправлення до Сирії нових штурмовиків

Про це пише Русская служба BBC.

Офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що доручення Путіна виконується. Він нагадав, що в Сєвєроморськ повертаються кораблі Північного флоту Росії, в тому числі авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", про що Fox News, "як і практично всі світові ЗМІ", повідомляли у своїх новинах.

За словами генерала Конашенкова, авіабазу Хмеймім в провінції Латакія покинули перші шість бомбардувальників Су-24. Те, що з Росії прилетіли на базу чотири нових штурмовика Су-25, представник міноборони назвав "плановою ротацією авіатехніки", анонсувавши продовження "виведення російських літальних апаратів".

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Про нарощування російської військової присутності в Сирії Fox News повідомив з посиланням на двох американських чиновників. Співрозмовники каналу повідомили про направлення на базу Хмеймім чотирьох штурмовиків Су-25 в минулий понеділок. Один з джерел каже, що літаки зробили зупинку в Ірані для дозаправки.

Штурмовики Су-25 використовуються для вогневої підтримки з повітря при наступальних операціях."Росіяни заявили, що вони відходять, але ми не бачимо ніяких підтверджень цьому. Навпаки, ми бачимо нові свідоцтва про їх прибуття", - сказав співрозмовник Fox News.