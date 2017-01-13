Шестеро дітей загинули внаслідок пожежі в американському Балтиморі (фото)

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представника пожежної охорони міста Романа Кларка.

За його словами, їхня матір та троє інших дітей змогли втекти з палаючого дому і тепер вони перебувають у лікарні. Натомість, у пожежі загинули шестеро інших дітей. Наймолодшій дитині було лише дев'ять місяців, найстаршій – 11 років.

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При цьому, 8-річна дівчинка, яка наразі перебуває в лікарні у важкому стані, допомогла своїм 4- і 5-річним братам врятуватися, розповів Кларк. Жінка і двоє братів перебувають у критичному стані.

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Мати загиблих і постраждалих дітей звуть Кеті Мелоун. Вона майже 11 років працює в офісі конгресмена-демократа від штату Меріленд Елайджа Каммінгс. "Вона відповідально обслуговує моїх виборців в питаннях імміграції, поштових служб і військових", - сказав представник конгресмена.

Батько дітей під час трагедії перебував на роботі.

Кларк також розповів, що пожежники після прибуття до місця події побачили палаючий триповерховий будинок. Третій поверх завалився на другий, а потім другий впав на перший. Після того, як пожежники загасили полум'я, вони за допомогою екскаватора почали розчищати завали, а спеціально навчені собаки допомагали знаходити тіла загиблих.

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За словами Кларка, знайти тіла дітей було важко після того, як три поверхи впали один на одного.

Причина пожежі наразі невідома, додав він.