Шестеро дітей загинули внаслідок пожежі в американському Балтиморі (фото)
Внаслідок пожежі у триповерховому будинку в американському місті Балтимор загинули шестеро дітей.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представника пожежної охорони міста Романа Кларка.
За його словами, їхня матір та троє інших дітей змогли втекти з палаючого дому і тепер вони перебувають у лікарні. Натомість, у пожежі загинули шестеро інших дітей. Наймолодшій дитині було лише дев'ять місяців, найстаршій – 11 років.
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При цьому, 8-річна дівчинка, яка наразі перебуває в лікарні у важкому стані, допомогла своїм 4- і 5-річним братам врятуватися, розповів Кларк. Жінка і двоє братів перебувають у критичному стані.
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Мати загиблих і постраждалих дітей звуть Кеті Мелоун. Вона майже 11 років працює в офісі конгресмена-демократа від штату Меріленд Елайджа Каммінгс. "Вона відповідально обслуговує моїх виборців в питаннях імміграції, поштових служб і військових", - сказав представник конгресмена.
Батько дітей під час трагедії перебував на роботі.
Кларк також розповів, що пожежники після прибуття до місця події побачили палаючий триповерховий будинок. Третій поверх завалився на другий, а потім другий впав на перший. Після того, як пожежники загасили полум'я, вони за допомогою екскаватора почали розчищати завали, а спеціально навчені собаки допомагали знаходити тіла загиблих.
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За словами Кларка, знайти тіла дітей було важко після того, як три поверхи впали один на одного.
Причина пожежі наразі невідома, додав він.