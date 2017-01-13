У Сальвадорі вперше за два роки день пройшов без вбивств

Про це повідомив у четвер директор Національної поліції Говард Котто, пише ТАСС з посиланням на Associated Press.

Попередній день без убивств припав на 22 січня 2015 року.

Читайте такожУ Сальвадорі невідомі вбили п'ять осіб під час футбольного матчу (фото)

"Вчора у нас не сталося жодного вбивства, - сказав Котто. - Єдиний чоловік, який помер, був поранений два дні тому". Тим не менш вже в четвер в ході зіткнення з поліцією в місті Сакатеколука були вбиті двоє членів вуличної банди.

Сальвадор вже кілька десятиліть залишається однією з найбільш неблагополучних країн регіону. У 2015 році рівень насильства в республіці досяг максимуму з часів громадянської війни, майже на 80% перевищивши показники попереднього року. Жертвами насильства стали 6657 осіб, в тому числі 637 дітей і підлітків.

Кількість вбивств на кожні 100 тисяч жителів склало в середньому 104 випадки, і за цим показником республіка посіла одне з перших місць у світі. В 2016 році, за заявами влади, ситуацію вдалося помітно змінити в кращу сторону.