На конференції в Парижі Ізраїль закликали повернутися до кордонів 1967 року

Про це йдеться в підсумковій заяві учасників конференції, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

При цьому ні представники Ізраїлю, ні представники палестинської адміністрації в роботі форуму участь не брали.

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У документі також йдеться, що в якості основи для врегулювання конфлікту повинні бути прийняті кордони Ізраїлю 1967 року. Конференція привітала нещодавню резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує ізраїльські поселення, але не вимагає яких-небудь подальших дій в ООН. Ізраїль відмовився виконувати цю резолюцію.

За словами глави МЗС Франції Жана-Марка Еро, на сьогоднішній день мирний процес на Близькому Сході фактично зайшов у глухий кут через відсутність прямого діалогу між палестинцями та ізраїльтянами. «Але саме тому представники 70 держав зібралися, щоб вивчити можливості посприяти відновленню прямих переговорів між сторонами конфлікту», — заявив він.