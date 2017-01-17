У Канаді комісія з етики перевіряє поїздку Трюдо на приватний острів

Канадський комісар з етики та конфлікту інтересів Мері Доусен у листі від 13 січня заявила, що вона почала розслідування у зв'язку з поїздкою Трюдо, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це перше подібне розслідування в країні щодо чинного прем'єр-міністра.

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Новорічні канікули Трюдо разом із родиною і деякими членами Ліберальної партії, яку він очолює, провів на тропічному острові Белл, який належить принцу Каріму Ага-хана. Ага-хан - імам мусульманської громади ісмаїлітів-низаритов і мільйонер. Він також є другом сім'ї Трюдо.

Минулого тижня Трюдо зізнався, що дістався до острова на приватному вертольоті, який належить імаму.

Доусен стурбована використанням приватного вертольота, а також тим, що Ага-хан намагається лобіювати свої інтереси в уряді Канади.

У 2015 році сам Трюдо запропонував правило, згідно з яким члени уряду не можуть літати приватними рейсами без схвалення Доусен, а також приймати дорогі подарунки.

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Представник Трюдо обіцяв відповісти на будь-які питання Доусен.

Опозиція в Канаді висловлює невдоволення у зв'язку з поїздкою Трюдо. Саме після їх скарг було розпочато розслідування.

У прем'єр-міністра високі рейтинги. Однак, на думку експертів, звинувачення в неетичній поведінці можуть вплинути на виборців.

Трюдо на тлі скандалу відмовився від поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі. Замість цього він вирішив поїхати в тур по Канаді.