"Держдеп відключив нам повітря": Facebook обмежив доступ пропагандистам з Russia Today перед інавгурацією Трампа

Канал RT у своєму повідомленні поскаржився, що не може розміщувати пости, які містять посилання на матеріали, картинки і відео.

За інформацією каналу, обмеження будуть діяти до 22:25 за московським часом (23.25 по Києву) суботи, 21 січня.

"Ми в даний час заблоковані, щоб дописувати чи поширювати інформацію у Facebook. Заборона триватиме до 22:25 вечора суботи, за московським часом. Будь ласка, залишайтеся з нами, ми працюємо над цим з командою FB", - йдеться в повідомленні.

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"Russia Today" стверджує, що адміністрація Facebook не пояснила своїх дій. Обмеження були введені після трансляції прес-конференції президента США Барака Обами 18 січня. На каналі стверджують, що авторських прав не порушували.

Таким чином, RT не зможе висвітлювати на своїй англомовній сторінці в Facebook церемонію інавгурації президента США Дональда Трампа, яка пройде у Вашингтоні 20 січня.

Блокування роботи RT в Facebook прокоментувала головний редактор каналу Маргарита Симоньян. «Я не дивуюся. Якби Держдеп міг вимкнути нам повітря, відключив би», - заявила вона, передає «РИА Новости».

Пізніше YouTube в Росії направив російському телеканалу запит, в якому попросив надати підтвердження того, що ні телеканал, ні хто-небудь з його співробітників не знаходиться в санкційних списках», повідомляє РБК.

Роскомнагляд вже пригрозив, що може взяти «активні заходи». МЗС Росії назвав неприйнятним часткове блокування RT в Facebook.