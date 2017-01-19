"Держдеп відключив нам повітря": Facebook обмежив доступ пропагандистам з Russia Today перед інавгурацією Трампа
Адміністрація Facebook 18 січня ввела тимчасові обмеження на публікацію посилань і відео на англомовній сторінці російського пропагандистського каналу "Russia Today".
Канал RT у своєму повідомленні поскаржився, що не може розміщувати пости, які містять посилання на матеріали, картинки і відео.
За інформацією каналу, обмеження будуть діяти до 22:25 за московським часом (23.25 по Києву) суботи, 21 січня.
"Ми в даний час заблоковані, щоб дописувати чи поширювати інформацію у Facebook. Заборона триватиме до 22:25 вечора суботи, за московським часом. Будь ласка, залишайтеся з нами, ми працюємо над цим з командою FB", - йдеться в повідомленні.
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"Russia Today" стверджує, що адміністрація Facebook не пояснила своїх дій. Обмеження були введені після трансляції прес-конференції президента США Барака Обами 18 січня. На каналі стверджують, що авторських прав не порушували.
Таким чином, RT не зможе висвітлювати на своїй англомовній сторінці в Facebook церемонію інавгурації президента США Дональда Трампа, яка пройде у Вашингтоні 20 січня.
Блокування роботи RT в Facebook прокоментувала головний редактор каналу Маргарита Симоньян. «Я не дивуюся. Якби Держдеп міг вимкнути нам повітря, відключив би», - заявила вона, передає «РИА Новости».
Пізніше YouTube в Росії направив російському телеканалу запит, в якому попросив надати підтвердження того, що ні телеканал, ні хто-небудь з його співробітників не знаходиться в санкційних списках», повідомляє РБК.
Роскомнагляд вже пригрозив, що може взяти «активні заходи». МЗС Росії назвав неприйнятним часткове блокування RT в Facebook.