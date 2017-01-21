Сенат США затвердив генерала Меттіса на посаді голови Пентагону

Про це повідомляє The Washington Post.

Це призначення стало першим після вступу Трампа в посаду.

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Зазначається, що голосування ще не завершилося, але вже 70 членів Сенату із 100 проголосували за запропонованого президентом США Дональдом Трампом кандидата.

По американському законодавству очолювати Пентагон може тільки та людина, яка не перебувала на службі протягом семи років до призначення. Однак Меттіс залишив службу у 2013 році. Для того, щоб він став міністром оборони, було потрібне схвалення Конгресу.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зробив свої перші законодавчі кроки на новій посаді.