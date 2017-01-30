Асад потрапив у лікарню і знаходиться у критичному стані – ЗМІ

Про це повідомляє видання The Dailysabah з посиланням на телеведучого телеканалу Аль-Джазіра Фейсал аль-Касема та низку інших видань.

Зокрема, журналіст заявив в своєму Твіттері, що Асад «прикутий до ліжка», але не в комі.

أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا pic.twitter.com/mfXcbUXyDg — فيصل القاسم (@kasimf) 29 января 2017 г.

Касем припустив, що Асад повинен прийняти це як «божественне послання», щоб зупинити вбивство сирійського народу.

У той же час ліванська газета Аl-Mustaqbal повідомила в суботу, що Асад був госпіталізований із ішемічним інсультом.

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Видання Al-Diyar dail також стверджувало, що у Асада інсульт, а саудівське видання Asharq al-Awsat daily повідомило про госпіталізацію Асада.

При цьому в заяві режиму Асада, опублікованій на Facebook, повідомляється, що Асад знаходиться в хорошому стані.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Асад, відповідаючи на питання про бомбардування Алеппо, які призвели до численних жертв серед мирного населення, заявив, що "така ціна визволення народу".