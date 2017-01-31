У Конго загинули російські пілоти - ЗМІ

У демократичній республіці Конго загинули двоє російських пілотів і троє членів екіпажу, також, імовірно, росіян. Про це пишуть РИА Новости із посиланням на генерала армії Конго Леона Мушале.

Видання повідомляє, що на сході країни сталася аварія двох військових вертольотів армії Конго.

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При цьому зазначається, що два вертольоти Мі-24 в п'ятницю, 27 січня, розбилися в одному з гірських районів "в результаті складних метеоумов".

Пізніше посольство РФ у Конго не підтвердило інформацію про загибель російських пілотів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Кмеруні на кордоні із Нігерією розбився військовий гелікоптер, який був призначений для боротьби з радикальним ісламістським угрупованням «Боко Харам».

Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули. Зазначається, що серед загиблих - генерал, три вищі посадові особи та два члени екіпажу. Наразі причини авіакатастрофи не відомі. Військовий вертоліт здійснював інспекційну місію ввечері 22 січня.