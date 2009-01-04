Небо країн Балтії охоронятимуть данські винищувачі

Охорону повітряного простору Латвії, Литви і Естонії починаючи з понеділка, 5 січня здійснюватимуть винищувачі ВПС Данії, повідомили РІА “Новости” в міністерстві оборони Латвії.

У повітряному патрулюванні будуть задіяні чотири винищувачі F-16 ВПС Данії, в наземному забезпеченні польотів - близько 50 військовослужбовців. До цього протягом чотирьох місяців в небі Литви, Латвії і Естонії чергування несли льотчики ВПС США.

Країни Балтії не мають в своєму розпорядженні придатних для повітряного патрулювання літаків, тому починаючи з 2004 року, після їх вступу до НАТО, охороною повітряного простору займаються військові льотчики країн Північноатлантичного альянсу.

Кожна з країн охороняє балтійське небо протягом чотирьох місяців, після чого відбувається ротація. Винищувачі союзників базуються в Литві на військовому аеродромі Зокняй.

Данські ВПС вже несли охорону повітряного простору країн Балтії в 2004 році.