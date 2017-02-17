Рейс смерті: Україна має відновити пошук останків на місці катастрофи збитого над Донбасом MH17

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Стеф Блок, передає РИА Новости.

"Контакти в регіоні виявили своє бажання відновити пошук людських останків і особистих речей навесні, коли зійде сніг", — цитує агентство Рейтер лист Блока до парламенту.

Раніше в прокуратурі Нідерландів повідомили, що вилучили у журналістів, які побували на місці катастрофи, частину людської кістки одного з пасажирів. Це підтвердили результати судової експертизи.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.