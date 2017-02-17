Рейс смерті: Україна має відновити пошук останків на місці катастрофи збитого над Донбасом MH17
Україна, як очікується, відновить цієї весни пошук людських останків на місці катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом.
Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Стеф Блок, передає РИА Новости.
"Контакти в регіоні виявили своє бажання відновити пошук людських останків і особистих речей навесні, коли зійде сніг", — цитує агентство Рейтер лист Блока до парламенту.
Раніше в прокуратурі Нідерландів повідомили, що вилучили у журналістів, які побували на місці катастрофи, частину людської кістки одного з пасажирів. Це підтвердили результати судової експертизи.
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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.
Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.