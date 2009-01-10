Качинський розкритикував міністра за "м’яку" позицію в газовому конфлікті

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, який днями закликав до активнішої участі Євросоюзу для вирішення газового конфлікту України з Росією, розкритикував міністра закордонних справ Радослава СІКОРСЬКОГО за його "м’яку" позицію в газовій суперечці.

"Якщо глава МЗС говорить про нейтральність в газовій суперечці між Україною та Росією, то можу це пояснити його особистою неприязню до Президента або мушу задуматись над тим, про що тут йде мова", - сказав Президент в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza, опублікованому в суботу, 10 січня.

Л.КАЧИНСЬКИЙ, який часто та гостро критикує Росію, сказав, що полякам не варто боятись звинувачень в "антиросійськості", і закликав протистояти проросійському лобі в Європейському Союзі, який нині об’єднує 27 країн.

"Не потрібно боятись, що нас звинуватять у русофобії в ЄС, бо нас і так звинуватять. При величезному впливу проросійських настроїв, традицій, інтересів, антиамериканізму, а часом, може, і корупції (в ЄС), якщо цьому не протиставиться певна група країн, то критичну масу не подолати", - сказав він.

Польський Президент, однак, визнав, що Польщі з іншими країнами буде важко протистояти "потужному" проросійському лобі.

"Але можемо загальмувати певні тенденції", - додав він.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також пояснив початкову обережну позиції Чехії, яка з 1 січня 2009 року головує в Євросоюзі, результатом тиску прихильників РФ в ЄС.

"Сила впливу нашого російського партнера в ЄС є величезною", - сказав польський Президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Л.КАЧИНСЬКИЙ закликав Євросоюз, представники якого з 1 січня заявляли про необхідність двостороннього вирішення газової суперечки України з РФ, втрутитись в газовий конфлікт.

На думку польського Президента, поляки повинні стати на сторону українців в газовому конфлікті.

У свою чергу Р.СІКОРСЬКИЙ заявляв, що поляки повинні зайняти обережну позицію, яка б не привела до загострення конфлікту.

14 січня Л.КАЧИНСЬКИЙ планує в Польщі зустрітись з українським президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. У переговорах також має брати участь Р.СІКОРСЬКИЙ, який вже 15-16 січня планує відвідає з візитом Україну.

Євросоюз втрутився в конфлікт після того, як з 6-7 січня дев’ять країн ЄС практично повністю перестали отримувати російський газ, який раніше поставлявся через українську газотранспортну систему.