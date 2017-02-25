Азербайджан і Вірменія заявили про зіткнення і втрати у Нагірному Карабасі

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

За даними Баку, важкий бій стався на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту.

Дані вірменської та азербайжданской сторони про послідовність подій сильно різняться.

За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили "спроби широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії".

"Противник намагався оволодіти стратегічними висотами. Азербайджанські військовослужбовці змусили вірменську сторону відступити з втратами. Збройні сили Азербайджану також понесли втрати", - повідомили в міноборони Азербайджану.

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У Вірменії стверджують, що повідомлення про "атаки" вірменської сторони не відповідають дійсності.

"Вже протягом декількох днів військово-політичне керівництво Азербайджану загострює ситуацію на лінії зіткнення карабахських та азербайджанських військ і поширює дезінформацію", - заявили в міноборони Вірменії.

Як зазначили в Єревані, "вірменська сторона дотримується режиму припинення вогню і закликає азербайджанську сторону утримуватися від кроків щодо подальшого загострення ситуації".

Керівництво невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що в свою чергу, звинуватило азербайджанську сторону в дезінформації. У невизнаній республіці стверджують, що збройні сили Азербайджану на карабахско-азербайджанської лінії зіткнення перейшли до наступу, але були відкинуті, зазнавши втрат.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.