Підозрювана у вбивстві брата Кім Чен Ина думала, що "це розіграш"

Сіті Айсія стверджує, що її попросили бризнути в обличчя Кім Чон Наму, як їй сказали, "дитячим маслом", для розіграшу в реаліті-шоу. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Посольство Індонезії повідомило, що представники посольства зустрілися з підозрюваною. За їх словами, вона розповіла їм про подробиці інциденту, а також описала людей, які нібито попросили її пожартувати над Кім Чон Намом і дали речовину, що нагадувала дитяче масло.

За її словами, ці люди були схожі не японців чи корейців.

Читайте такожУ Мережі з'явився відеозапис убивства брата Кім Чен Ина (відео)

При цьому представники посольства заявили, що на самій підозрюваній будь-яких видимих слідів дії отруйної речовини немає.

Як повідомляв УНІАН, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєну хустку. У вбивстві брали участь дві жінки. Одна відвернула увагу Кім Чон Нама, а інша позаду накинула хустку. Підозрюваних з паспортами Індонезії і В'єтнаму слідчі затримали відразу.

У поліції також повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР. Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, ймовірно, вже покинули Малайзію.

Влада Малайзії не стверджує, що КНДР здійснила це вбивство, проте, за їх словами, за ним виразно стоять громадяни Північної Кореї.