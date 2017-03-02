У Палаті представників закликали генпрокурора США подати у відставку через ймовірні зв'язки з Росією
Лідер Демократичної партії США у Палаті представників (нижня палата Конгресу) Ненсі Пелозі закликає генерального прокурора Сполучених Штатів Джефа Сешинза подати у відставку після появи інформації про приховування факту проведення двох зустрічей з послом Російської Федерації Сергієм Кисляком під час виборчих перегонів у 2016 році.
"Сешинз не може бути головним офіцером правоохоронних органів нашої країни і повинен піти у відставку", - заявила Пелозі, передає Reuters.
Також вона закликала провести незалежне, двопартійне розслідування щодо можливих зв'язків Сешинза з росіянами.
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Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post написало, що Сешинз під час сенатських слухань щодо затвердження його кандидатури не поінформував про ймовірні контакти членів виборчої команди Дональда Трампа з представниками Москви.
Як генеральний прокурор Сешинз стежить за діяльністю Департаменту юстиції та ФБР, які очолюють розслідування щодо російського втручання та будь-яких зв'язків партнерів Трампа.
До цього часу Сешинз відхиляв заклики взяти самовідвід у цих розслідуваннях.