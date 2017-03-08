"Чоловіки, геть з Кремля": феміністки провели акцію під стінами резиденції Путіна (фото, відео)

Як повідомляє «Нова газета», гасла, з якими вони прийшли до стін Кремля, були виконані на спідницях і хустках, тому учасницям довелося пройти огляд. Також феміністки вивісили банер «Національна ідея — фемінізм» і запалили фаєра на одній з башт.

Всього в акції брали участь шість дівчат.

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Крім активісток (Олени Тищенко, Олександри Орлової, Марини Тимофєєвої, Леди Гариної), співробітники правоохоронних органів затримали кореспондентів «Нової газети» Олену Костюченко та Ганну Артем'єву, а також фотографа Аркмана Ардена. Всіх відвезли у поліцейський відділ «Китай-Місто».

У той же час, як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбувся феміністичний марш.