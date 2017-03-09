Прокуратура Німеччини перевірить витоки WikiLeaks щодо хакерських можливостей ЦРУ

Як передає Deutsche Welle, про це повідомив представник федеральної прокуратури Німеччини в інтерв'ю агентству Reuters.

«Ми почнемо розслідування, якщо знайдемо доказ конкретних злочинних дій або виявимо конкретних злочинців. Ми уважно вивчаємо це питання», - уточнив співробітник прокуратури.

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Представник уряду Німеччини, в свою чергу, заявив, що німецька влада серйозно ставиться до викриттів WikiLeaks, проте поки не може верифікувати достовірність опублікованих документів і файлів.

Ні Білий дім, ні ЦРУ поки ніяк не коментують викриття. Між тим компанії, чию продукцію, згідно з даними WikiLeaks, можуть зламати хакери ЦРУ, перевіряють викладену інформацію про уразливості в своїх системах. Зокрема, Apple повідомила, що багато слабких місць, якими користувалися хакери, вже виправлено, а решту буде вивчено.

Напередодні організація WikiLeaks почала публікацію витоків, що стосуються хакерських можливостей ЦРУ. Зокрема, йдеться про здатність ЦРУ зламувати пристрої на базі iOS, Android і Windows. Крім того, стверджується, що частина операцій у кіберпросторі здійснюється з території генконсульства США у Франкфурті-на-Майні, де співробітники спецслужби нібито працюють під дипломатичним прикриттям.