В Афганістані через напад солдата урядових військ поранені троє військових США

Представники місії НАТО в Афганістані повідомили, що троє американських військовослужбовців були поранені сьогодні в результаті нападу афганського солдата.

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Це перше відоме «внутрішнє» напад на представників коаліційних сил в Афганістані цього року, передає Радіо Свобода.

«Троє американських солдатів були поранені у другій половині дня, коли афганський солдат відкрив по них вогонь на базі в провінції Гельманд. Коаліційні сили безпеки на базі вбили солдата, щоб покінчити з атакою», – повідомив представник збройних сил США в Афганістані.

Повідомляється, що пораненим американським військовим надали медичну допомогу.

Кількість «внутрішніх атак» з боку афганських солдатів на міжнародні сили за останні роки зменшилась, особливо після того, як більшість іноземних збройних формувань покинули країну в кінці 2014 року.

Близько 13 тисяч солдатів під керівництвом НАТО ще залишаються в Афганістані, однак їх місія зводиться до навчання і допомоги афганським силам в боротьбі з бойовиками-талібами.