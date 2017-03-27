Недільні протести у Москві: росіяни розповідають, чому вони вийшли на вулиці (відео)

Учасники несанкціонованих протестів проти корупції у Росії розповіли журналістові УНІАН Роману Цимбалюкові, що вивело їх на вулиці.

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"Дістало все. Ми вже прожили своє життя, а молоді як? З такими зарплатами, з іпотеками. А вони крадуть і крадуть. Коли вже нажеруться. Навряд чи щось буде, але стоїмо", - каже одна із протестувальників.

Люди на площі скандували "Росія без Путіна", "Ганьба" та "Імпічмент".

Як повідомляв УНІАН, Антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомость голови уряду Дмитра Медведєва. Тільки в Москві, за різними оцінками, участь у мітингу взяли від 10 до 30 тис. осіб. За неофіційними даними, на акцію вийшли у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тисяч.

На антикорупційних мітингах у Москві затримали 933 людини. Серед затриманих є, в тому числі й неповнолітні.

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Рф (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). При цьому раніше повідомлялося, що деяких затриманих допитують співробітники Слідчого комітету. Це може пов'язане з кримінальною справою про напад на поліцейського під час протестної акції.