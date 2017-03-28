У США продали будинок, в якому виріс Дональд Трамп

На аукціоні у Нью-Йорку продали житловий будинок, в якому провів своє дитинство чинний президент США Дональд Трамп, пише Politico.

Будинок, який у 1940-му році у Квінсі побудував батько американського лідера Фред Трамп, пішов з молотка за 2,14 млн доларів. Ім'я нового власника будинку не розголошується.

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Продавець заробив на колишньому котеджі сім'ї Трампа 50% прибутку, оскільки купив цю нерухомість за 1,39 млн доларів в компанії Jamaica Estates ще до інавгурації Трампа.