У США продали будинок, в якому виріс Дональд Трамп
08:11, 28 березня 2017Світ
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Будинок дитинства 45-го президента продали більше, ніж за 2 мільйони доларів.
Будинок продали більше, ніж за 2 мільйони доларів / Paramount Realty USA via nypost.com
На аукціоні у Нью-Йорку продали житловий будинок, в якому провів своє дитинство чинний президент США Дональд Трамп, пише Politico.
Будинок, який у 1940-му році у Квінсі побудував батько американського лідера Фред Трамп, пішов з молотка за 2,14 млн доларів. Ім'я нового власника будинку не розголошується.
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Продавець заробив на колишньому котеджі сім'ї Трампа 50% прибутку, оскільки купив цю нерухомість за 1,39 млн доларів в компанії Jamaica Estates ще до інавгурації Трампа.
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