У США продали будинок, в якому виріс Дональд Трамп

08:11, 28 березня 2017
Світ
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Будинок дитинства 45-го президента продали більше, ніж за 2 мільйони доларів.

Будинок продали більше, ніж за 2 мільйони доларів / Paramount Realty USA via nypost.com

На аукціоні у Нью-Йорку продали житловий будинок, в якому провів своє дитинство чинний президент США Дональд Трамп, пише Politico.

Будинок, який у 1940-му році у Квінсі побудував батько американського лідера Фред Трамп, пішов з молотка за 2,14 млн доларів. Ім'я нового власника будинку не розголошується.

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Продавець заробив на колишньому котеджі сім'ї Трампа 50% прибутку, оскільки купив цю нерухомість за 1,39 млн доларів в компанії Jamaica Estates ще до інавгурації Трампа. 

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Теги: #Трамп#будинок#дитинство#Квінс