Велика Британія оприлюднила план заміни законів ЄС після Brexit

00:37, 31 березня 2017
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Законопроект про скасування буде також означити "кінець верховенства права ЄС у Великій Британії"

Іллюстрація / REUTERS

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку, повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

Британія має замінити близько 12 тисяч європейських законів - від прав працівників до охорони довкілля.

Міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що проект документу (the Great Repeal Bill) "забезпечить ясність і певність для бізнесу і споживачів на той день, коли ми залишимо ЄС".

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За його словами, це дозволить бізнесу працювати, "знаючи, що закони не змінилися за одну ніч", а також забезпечити відсутність різких змін у галузі індивідуальних прав.

Він також сказав, що прав працівників, захисту навколишнього середовища та права споживачів, які в даний час закріплені у законодавстві ЄС, будуть продовжувати працювати як закони Британії – хоча парламент матиме право змінити їх пізніше.

Законопроект про скасування буде також означити "кінець верховенства права ЄС у Великій Британії", додав він.

Проект закону передбачає вихід Британії з-під юрисдикції Європейського суду. Передбачається, що закон набуде чинності в день виходу Британії з ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 28 березня підписала офіційний лист про намір її країни вийти зі складу Євросоюзу. 29 березня документи були передані президенту Європейської ради Дональду Туску.

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Теги: #Brexit#Велика Британія