У Колумбії при сходженні зсувів загинуло більше 150 осіб (відео)

Жертвами зсувів на південному заході Колумбії стали щонайменше 154 людини, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву президента країни Хуана Мануеля Сантоса.

За даними влади країни, щонайменше 190 осіб постраждали. Безліч людей вважаються зниклими без вести, але поки влада не називають конкретних цифр.

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Сильні проливні дощі, що тривали кілька годин, призвели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Сходження зсувів був викликаний в основному розливом вод річки Мокоа та її приток.

Президент країни відправився до найбільш постраждалого району - департаменту Путумайо.

"Моє серце і серця всіх колумбійців - з жертвами цієї трагедії", - сказав Хуан Мануель Сантос після прибуття в постраждалий від зсувів регіон.

На пошуки зниклих без вісті і ліквідацію наслідків зсувів були направлені понад 1000 військових.

Рятувальники повідомляють, що погані погодні умови ускладнюють пошук постраждалих. Також сильно утруднений доступ до постраждалих районів - багато мости в регіоні зруйновані, пошкоджені дороги.

Глава провінції Путумайо Соррел Арок повідомив, що потоки бруду затопили цілі квартали.

Місто Мокоа - адміністративний центр департаменту Путумайо - виявився фактично відрізаний від зовнішнього світу, в місті немає електрики і не працює система водопостачання.