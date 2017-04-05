Поліція Австралії конфіскувала рекордну кількість метамфетаміну вагою майже в тонну (фото)
В ході операції були затримані двоє підозрюваних.
В Австралії поліцейські попередили ввезення в країну партії метамфетаміну, оціночна вартість якої становить 898 мільйонів австралійських доларів (близько 690 мільйонів доларів США), як повідомляє News.com.au.
Правоохоронці виявили 903 кг сильнодіючої наркотичної речовини в контейнерах з дошками для покриття підлог у Мельбурні. В ході операції були затримані двоє підозрюваних, їх імена не розкриваються в інтересах слідства.
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Як зазначається, партія є рекордною для Австралії по загальній вазі вилучених наркотиків. У лютому минулого року в Сіднеї було вилучено 720 літрів метамфетаміну вартістю 1,26 мільярда австралійських доларів (близько 960 мільйонів американських доларів).