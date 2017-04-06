Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу, 5 квітня, провели телефонні переговори.

Лідери держав обговорили конфлікт на сході України і ситуацію в Афганістані, повідомляє Reuters.

"Лідери домовилися тісно співпрацювати і координувати дії щодо цих та інших питань", - уточнили в прес-службі Білого дому.

Читайте такожТрамп розраховує на "в ідеалі" мирне врегулювання в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп і Меркель обговорили російську агресію на сході України в ході візиту канцлера Німеччини в Вашингтон, який відбувся 17 березня.

Трамп заявив, що США разом із Німеччиною і Францією прихильні мирному вирішенню конфлікту на Україні. Меркель за підсумками зустрічі тоді наголосила, що конфлікт в Україні потрібно врегулювати мирним шляхом, але не залишає надії на поліпшення відносин з Російською Федерацією.

Меркель заявила, що американська адміністрація та президент Трамп прихильні Мінському процесу у врегулюванні конфлікту на сході України.