Результати розтину підтвердили використання хімзброї в сирійській провінції - міністр юстиції Туреччини

11:42, 06 квітня 2017
Світ
5767 2

Напередодні 32 постраждалих в провінції Ідліб були доставлені до Туреччини.

REUTERS

Результати розтину показали, що хімічну зброю було використано в нападі в провінції Ідліб Сирії, в результаті якого загинули щонайменше 70 людей.

Про це заявив журналістам у четвер міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає Reuters.

Читайте такожТрамп заявив про зміну ставлення до Асада через хіматаку в Сирії

32 жертви нападу у вівторок були привезені в Туреччину, троє згодом померли.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сирія#жертви#хімзброя