Результати розтину підтвердили використання хімзброї в сирійській провінції - міністр юстиції Туреччини
11:42, 06 квітня 2017Світ
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Напередодні 32 постраждалих в провінції Ідліб були доставлені до Туреччини.
Ілюстрація REUTERS
Результати розтину показали, що хімічну зброю було використано в нападі в провінції Ідліб Сирії, в результаті якого загинули щонайменше 70 людей.
Про це заявив журналістам у четвер міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає Reuters.
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32 жертви нападу у вівторок були привезені в Туреччину, троє згодом померли.
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