Результати розтину підтвердили використання хімзброї в сирійській провінції - міністр юстиції Туреччини

Результати розтину показали, що хімічну зброю було використано в нападі в провінції Ідліб Сирії, в результаті якого загинули щонайменше 70 людей.

Про це заявив журналістам у четвер міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає Reuters.

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32 жертви нападу у вівторок були привезені в Туреччину, троє згодом померли.