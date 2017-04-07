США консультувалися з Великобританією перед ударом по базі "Шайрат"

Міністр оборони США Джеймс Меттіс до ракетного удару по авіабазі в Сирії консультувався з британським оборонним відомством. Про це міністр оборони Великобританії заявив у п'ятницю, повідомляє Reuters.

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"Американський міністр оборони Меттіс консультувався зі мною про оцінку режиму відповідальності за хімічну атаку.", - розповів Майкл Феллон в інтерв'ю каналу BBC.

"Пізніше Меттіс зателефонував мені і повідомив про рішення президента. Нас поставили до відома про удар. Наш прем'єр-міністр був у курсі всієї операції", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташовані в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".